بريطانيا تسجل ارتفاعا حادا للوفيات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيلها 981 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع كبير لهذا المؤشر الذي صعد بأكثر من ضعفين مقارنة مع بيانات أمس الثلاثاء.