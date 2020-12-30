ألمانيا تسجل 22459 إصابة جديدة بكورونا و1129 وفاة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 22459 حالة إلى مليون و687185. وأضاف المعهد أنه سجل 1129 وفاة ناجمة عن الفيروس مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 32107.