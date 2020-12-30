فلسطين تسجل 1539 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 21 حالة وفاة و1539 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2315 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 84.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 14.2%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 113 مصابا في غرف العناية المركزة، بينهم 27 مريضاً موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.