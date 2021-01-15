المغرب تسجل 1291 إصابة جديدة بكورونا

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 1291 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 457625 مصاباً. وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 34 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 7888، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 432256 حالة تعاف.