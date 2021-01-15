النمسا تسجل 1528 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت النمسا 1528 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لتصل الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 390788 إصابة. وذكرت وزارة الصحة النمساوية في بيان اليوم أن إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الفيروس بلغ 6987 حالة وفاة.