الصين تسجل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الصين 144 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد , خلال الـ 24 ساعة الماضية . وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي وصل إلى 87988 إصابة , بينما استقر مجموع عدد الوفيات عند 4635 حالة .