فرنسا تسجل 21228 إصابة جديدة بكورونا

سجلت فرنسا 21228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 282 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت الصحة الفرنسية في بيان، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 2851670، فيما بلغت حصيلة الوفيات بالبلاد 69313 حالةً. وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس قد أعلن في وقت سابق اليوم، فرض حظر تجول شامل من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحاً، ابتداءً من السبت المقبل ولمدة 15 يوماً على الأقل.