تونس تسجل 2327 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس 2327 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و63 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 170895 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 5478 وفاة.