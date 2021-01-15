الصحة السعودية تعلن تعافي 181 حالة وتسجيل 173 حالة مؤكدة لفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل (173) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (364613) حالة، من بينها (1918) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (310) حالات حرجة، كما تم تسجيل (181) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (356382) حالة، فيما بلغ عدد الوفيات (6313) حالة ، بإضافة (3) حالات وفاة جديدة، لافتة النظر إلى إجراء (50695) فحصاً مخبرياً جديداً .