الإعلان عن أول لقاح سعودي مضاد لكورونا بانتظار الموافقة لبدء التجارب السريرية

أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل السعودية، اليوم الجمعة، أن فريقا من معهد الأبحاث والاستشارات الطبية، نجح في التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا وقالت الجامعة في تغريدة نشرت على حسابها الرسمي في "تويتر"، "إن الفريق البحثي بقيادة الدكتورة إيمان المنصور، انتهى من إجراء التجارب ما قبل السريرية، حيث تم الانتهاء من الدراسات قبل السريرية ونشر البحث، وستبدأ التجارب السريرية بعد أخذ الموافقات اللازمة وكانت وزارة الصحة السعودية قد دعت قبل أيام، جميع سكان المملكة إلى تلقي اللقاح الموزع ضد فيروس كورونا المستجد بهدف تحقيق المناعة الجماعية.