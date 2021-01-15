مصر تسجل 1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 59 حالة جديدة. وأشارت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 153741 حالةً من ضمنهم 121072 حالة تم شفاؤها، و 8421 حالة وفاة.