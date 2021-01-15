67758 إصابة جديدة بكورونا في البرازيل و1131 وفاة

سجلت البرازيل 67758 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 1131 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، إلى أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 8324294 ويصل عدد الوفيات إلى 207095 .