اليابان تسجل 7085 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 7058 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و60 حالة وفاة. وأفادت وزارة الصحة اليابانية أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 314110 إصابات، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 4350 وفاة، مشيرةً إلى أن الحصيلة الإجمالية لا تشمل الوفيات والإصابات التي سجلت على متن سفينة (دياموند برينسيس) السياحية.