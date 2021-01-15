كوريا الجنوبية تسجل 513 إصابة جديدة بكورونا

سجلت كوريا الجنوبية 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 22 حالة وفاة, خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة بكوريا الجنوبية, أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 71,421 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,217 حالة وفاة.