تسجيل 2155 إصابة جديدة في باكستان بفيروس كورونا

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2155 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 477240 حالة، منها 37080 حالة نشطة. وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 4619 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 430113 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان. وأضاف أنه تم تسجيل 55 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10047 حالة وفاة.

