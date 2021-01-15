فلسطين تسجل 822 إصابة جديدة بكورونا

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 27 وفاة و 822 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) و 1646 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية. وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 91.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة الانتباه إلى وجود 87 مصاباً في غرف العناية المكثفة، بينهم 20 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.