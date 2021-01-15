الإمارات تسجل 3,407 إصابات جديدة بكورونا

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 3,407 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 246,376 حالة. وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات أنها سجّلت 7 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 733 حالة، مشيرة إلى شفاء 3,168 حالة جديدة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 218,988 حالة.