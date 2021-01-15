ألمانيا تسجل 22368 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 22368 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و1131 وفاة. وأوضح معهد (روبرت كوخ) للمراقبة الصحية في ألمانيا أنه بذلك ارتفع مجموع الإصابات إلى مليونين و958 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 44994 وفاة.