إيطاليا تسجل 553 وفاة جديدة بكورونا

سجلت إيطاليا ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى 70395 حالة وفاة بعد تسجيل 553 وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية. وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيانها اليوم، إلى أن هذه الحصيلة هي الأعلى أوروبياً، مشيرةً في الوقت نفسه إلى هبوط عدد الإصابات "النشطة حالياً" تحت مستوى 600 ألف الأدنى منذ ستة أسابيع. وأضافت أن عدد الإصابات المشخصة في آخر 24 ساعة بلغ 14522 حالةً تعادل 3ر8 في المئة من الفحوصات اليومية ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 1977370 حالةً منذ تفشي الجائحة.