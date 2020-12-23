فلسطين تسجل 2110 إصابات جديدة بكورونا

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 31 وفاة، و2110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و1823 حالة تعافٍ. وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في البلاد بلغت 81.9 في المئة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 17.2 في المئة، ونسبة الوفيات 0.9 في المئة من مجمل الإصابات، لافتة الانتباه إلى وجود 119 مريضاً في غرف العناية المركزة، بينهم 29 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.