الأردن تسجل 2091 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 2091 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 281983 إصابة. وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 252158 حالة شفاء بعد تسجيل 2902 حالة إضافية، كما سجلت 25 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3652 حالة.