تسجيل 2198 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 2198 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 124 وفاة وأفادت وزارة الصحة البلجيكية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 629.109 إصابات ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 18.821 حالة وفاة .