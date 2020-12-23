اليونان تسجل 62 وفاة و937 إصابة جديدة بكورونا

سجلت اليونان 62 حالة وفاة و937 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت منظمة الصحة اليونانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة في البلاد ارتفعت بذلك إلى 4402 حالة وفاة و 133365 إصابة بالفيروس التاجي.