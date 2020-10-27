الأشخاص الذين يفضلون الإضافات يجب أن يفكروا مرتين قبل وضع أي نوع منها

يمكن للإضافات التي توضع في الطعام كالتوابل والصوص والصلصة، أن تصنع المعجزات في وجبة باهتة، وتحولها إلى وجبة مثالية.ونصح الخبراء الأشخاص الذين يفضلون الإضافات، أن يفكروا مرتين قبل وضع أي نوع منها في الطعام، خصوصا إذا كانوا يبحثون عن وجبة صحية.وتسبب بعض أنواع الإضافات في زيادة وزن الجسم، بسبب احتوائها على السكريات المضافة والزيوت المهدرجة، وكميات مرتفعة من الصوديوم، بحسب تقرير موقع "إيت ذيس".

وكشف التقرير عن قائمة بأبرز الإضافات الشائعة للأطعمة التي تؤدي إلى زيادة الوزن وتضر الصحة، وهي: توابل السلطة تحتوي على السكريات وشراب الذرة والزيوت المهدرجة، وهي مواد تؤدي إلى زيادة الوزن.المايونيز به نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون، وغني بالصوديوم، الأمر يزيد الوزن.الصلصات الكريمية تحتوي على 1000 سعر حراري، بالإضافة لدهون تسبب رفع نسبة السكر بالدم. صلصة الشوي تحتوي على ما يقرب من 150 سعرا حراريا، و18 جرامًا من الكربوهيدرات لكل ملعقتين منها.صلصة الترتار تحتوي ملعقتان كبيرتان منها على 140 سعرا حراريا.