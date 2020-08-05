تعرف على التوابل التي تساعد على فقدان الوزن

كشفت دراسات أن التوابل تساعد على حرق الدهون المخزنة في بعض مناطق الجسم، والتخلص من الوزن الزائد، وفي هذا الصدد نشر موقع "ذا تايم أوف إنديا" قائمة بالتوابل والبهارات التي تساهم في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، ومنها، القرفة التي تساعد على الحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، والشعور بالشبع لفترة أطول، كما شملت القائمة الفلفل الحار، والذي برفع درجة حرارة الجسم، الأمر يعزز عملية التمثيل الغذائي، خاصة أنها يحتوي على الكابسيسين، فتساعد في تحفيز معدل حرق السعرات الحرارية. وجاء الزنجبيل ضمن القائمة، وذلم لأن يساعد على فقدان الوزن، إذ يقلل بشكل كبير من وزن الجسم ودهون البطن، وذلك لأنه يساعد على تحفيز عملية التمثيل الغذائي مع تقليل امتصاص الدهون.

هذا بالإضافة إلى الكركم الذي يساعد على تعزيز فقد الدهون، وتقليل دهون البطن، وبالتالي فقدان الوزن، حيث تضمنت القائمة الفلفل الأسود، لاحتوائه على مركب قوي يسمى البيبيرين، الذي يعطيه نكهته اللاذعة، ويتميز بدوره في فقد الوزن، ويساعد على تقليل وزن الجسم. وأيضا جاء الكمون ضمن القائمة، لأنه يقلل بشكل فعال من الدهون المجودة بالجسم، ووجدت دراسة أن تناول 3 غرام من الكمون مرتين يوميًا يساهم في فقدان الوزن، وذلك لدوره في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، كما شملت القائمة الحبهان الذي يعزز فقدان الوزن، وتقليل دهون البطن، لدوره الفعال في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، وأخيرا الروزماري، الذي يساعد على الهضم وفقدان الوزن.