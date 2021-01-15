الكويت تسجل 530 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الكويت 530 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 156964 حالة، في حين سجلت حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالفيروس ليصل مجموع حالات الوفاة إلى 947 حالة. وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم أنه تم شفاء 268 إصابة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع حالات الشفاء 150329 حالة.