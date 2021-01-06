المغرب تسجّل 1642 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية, 1642 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 447081 إصابةً. وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 37 حالة وفاة بالفيروس ليصل عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 7618 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 418744.