الولايات المتحدة تسجل 195,759 إصابة مؤكدة و3,165 حالة وفاة بكورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 195,759 إصابة مؤكدة و 3,165 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 18,170,062 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 321,734 حالة وفاة.

// انتهى //