الولايات المتحدة تسجل 195759 إصابة مؤكدة و3165 حالة وفاة بكورونا
آخر تحديث GMT19:09:46
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

الولايات المتحدة تسجل 195,759 إصابة مؤكدة و3,165 حالة وفاة بكورونا

العرب اليوم -

العرب اليوم - الولايات المتحدة تسجل 195,759 إصابة مؤكدة و3,165 حالة وفاة بكورونا

فيروس كورونا
واشنطن ـ العرب اليوم

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 195,759 إصابة مؤكدة و 3,165 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 18,170,062 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 321,734 حالة وفاة.
// انتهى //

صحة عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الولايات المتحدة تسجل 195759 إصابة مؤكدة و3165 حالة وفاة بكورونا الولايات المتحدة تسجل 195759 إصابة مؤكدة و3165 حالة وفاة بكورونا



أخبار ذات صلة

GMT 19:09 2020 الأربعاء ,23 كانون الأول / ديسمبر

إيطاليا تسجل 553 وفاة جديدة بكورونا
العرب اليوم - إيطاليا تسجل 553 وفاة جديدة بكورونا

GMT 19:02 2020 الأربعاء ,23 كانون الأول / ديسمبر

إسبانيا تسجل 178 وفاة و12386 جديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - إسبانيا تسجل 178 وفاة و12386 جديدة بفيروس كورونا

GMT 18:59 2020 الأربعاء ,23 كانون الأول / ديسمبر

الصحة السعودية تسجّل 500.178 شخصاً لأخذ لقاح كورونا
العرب اليوم - الصحة السعودية تسجّل 500.178 شخصاً لأخذ لقاح كورونا

GMT 18:47 2020 الأربعاء ,23 كانون الأول / ديسمبر

فلسطين تسجل 2110 إصابات جديدة بكورونا
العرب اليوم - فلسطين تسجل 2110 إصابات جديدة بكورونا

GMT 18:46 2020 الأربعاء ,23 كانون الأول / ديسمبر

اليونان تسجل 62 وفاة و937 إصابة جديدة بكورونا
العرب اليوم - اليونان تسجل 62 وفاة و937 إصابة جديدة بكورونا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

للحصول على إطلالة أنيقة تخطف أنظار الجميع

أبرز الأفكار لتنسيق اللون الأبيض بأسلوب بريانكا شوبرا

واشنطن - العرب اليوم

الابيض يعتبر من اجمل الالوان ومن أكثرها أناقة، ولهذا فأن دور الأزياء العالمية تعمل على تقديم هذا اللون بشكل موسمي وعلى مختلف تصاميم الازياء الكاجوال والرسمية على حد سواء، وكثيرات من النساء يعشقن الابيض وبشكل خاص النساء السمراوات واليوم سنقدم لك افكار لتنسيق اللون الابيض في الملابس مستوحاة من بريانكا شوبرا. تنسيق اللون الابيض في الملابس باسلوب بريانكا شوبرا: بريانكا شوبرا Priyanka Chopra تعبتر واحدة من أكثر النجمات شهرة في العالم، كما أنها أيضاً تعتبر من الاكثر أناقة، واطلالاتها الرسمية منها والكاجوال غالباً ما تخطف الانظار وتكون محط اعجاب النساء من حول العالم حيث يستوحين منها أجمل الأفكار المميزة، وتعتبر بريانكا جريئة حين يتعلق الامر بالألوان حيث أنها تميل غالباً لاعتماد الدرجات الحيوية والزاهية، والابيض أيضاً من الدرجات ال...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:01 2020 الأربعاء ,23 كانون الأول / ديسمبر

فساتين الترتر اللامع بأسلوب الأميرات والملكات هي الأجمل
العرب اليوم - فساتين الترتر اللامع بأسلوب الأميرات والملكات هي الأجمل

GMT 03:25 2020 الأربعاء ,23 كانون الأول / ديسمبر

تعرف على أكثر الجزر السياحية رومانسية للسفر في عام 2021
العرب اليوم - تعرف على أكثر الجزر السياحية رومانسية للسفر في عام 2021

GMT 03:21 2020 الأربعاء ,23 كانون الأول / ديسمبر

تعرف على مجموعة تصميمات رائعة لدولاب الملابس ستلهمك
العرب اليوم - تعرف على مجموعة تصميمات رائعة لدولاب الملابس ستلهمك

GMT 02:56 2020 الأربعاء ,23 كانون الأول / ديسمبر

جو بايدن يؤكد أن الهجوم الإلكتروني ضد أميركا لن يبقى بدون رد
العرب اليوم - جو بايدن يؤكد أن الهجوم الإلكتروني ضد أميركا لن يبقى بدون رد

GMT 03:15 2020 الأربعاء ,23 كانون الأول / ديسمبر

الإعلام المصري يعد المجال الأمثل لممارسة حرية الرأي والتعبير وأسمى حقوق الإنسان
العرب اليوم - الإعلام المصري يعد المجال الأمثل لممارسة حرية الرأي والتعبير وأسمى حقوق الإنسان

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 00:19 2020 السبت ,19 كانون الأول / ديسمبر

تقرير يؤكد أن الأثرياء متهمون بقيادة العالم نحو الكارثة
العرب اليوم - تقرير يؤكد أن الأثرياء متهمون بقيادة العالم نحو الكارثة

GMT 17:21 2020 السبت ,19 كانون الأول / ديسمبر

سكان الأرض يترقبون ظاهرة فلكية نادرة لم تحدث منذ 800 عام
العرب اليوم - سكان الأرض يترقبون ظاهرة فلكية نادرة لم تحدث منذ 800 عام

GMT 03:07 2020 الإثنين ,14 كانون الأول / ديسمبر

وزير الصناعة العراقي يؤكد أهمية استقطاب شركاء من مصر
العرب اليوم - وزير الصناعة العراقي يؤكد أهمية استقطاب شركاء من مصر

GMT 01:24 2020 الإثنين ,14 كانون الأول / ديسمبر

حصن الشارقة المهيب تجربة سياحية استثنائية في قلب الإمارة
العرب اليوم - حصن الشارقة المهيب تجربة سياحية استثنائية في قلب الإمارة

GMT 02:56 2020 السبت ,19 كانون الأول / ديسمبر

10 من أفضل مناطق الجذب السياحي في هولندا لا تفوّت زيارتها
العرب اليوم - 10 من أفضل مناطق الجذب السياحي في هولندا لا تفوّت زيارتها

GMT 20:13 2020 السبت ,19 كانون الأول / ديسمبر

"لكزس" تنافس بورش ومرسيدس بطراز جديد تعرف عليه
العرب اليوم - "لكزس" تنافس بورش ومرسيدس بطراز جديد تعرف عليه

GMT 11:45 2020 السبت ,19 كانون الأول / ديسمبر

"فيتش" تمنح شركة "أدنوك" تصنيفًا ائتمانيًّا طويل الأجل
العرب اليوم - "فيتش" تمنح شركة "أدنوك" تصنيفًا ائتمانيًّا طويل الأجل

GMT 16:12 2020 الأحد ,06 كانون الأول / ديسمبر

سيارة ذاتية القيادة تدخل حيز الاختبار
العرب اليوم - سيارة ذاتية القيادة تدخل حيز الاختبار

GMT 17:46 2020 الثلاثاء ,15 كانون الأول / ديسمبر

درجات تركيز العطور
العرب اليوم - درجات تركيز العطور

GMT 12:18 2020 الأحد ,06 كانون الأول / ديسمبر

طرح سيارة مستعملة خارقة للبيع في روسيا مقابل 3 مليون دولار
العرب اليوم - طرح سيارة مستعملة خارقة للبيع في روسيا مقابل 3 مليون دولار

GMT 14:25 2020 الأحد ,06 كانون الأول / ديسمبر

مرسيدس تحتفل بتصنيع 400 ألف نسخة من أيقونتها G-class
العرب اليوم - مرسيدس تحتفل بتصنيع 400 ألف نسخة من أيقونتها G-class

GMT 16:44 2020 الأربعاء ,16 كانون الأول / ديسمبر

إتيكيت استقبال الضيوف
العرب اليوم - إتيكيت استقبال الضيوف

GMT 16:34 2020 الأحد ,06 كانون الأول / ديسمبر

القائمة الكاملة لأسعار BYD في مصر 2020
العرب اليوم - القائمة الكاملة لأسعار BYD في مصر 2020

GMT 15:16 2020 الأحد ,06 كانون الأول / ديسمبر

مواصفات وأسعار سوزوكي ديزاير 2021 في مصر
العرب اليوم - مواصفات وأسعار سوزوكي ديزاير 2021 في مصر

GMT 08:38 2020 الثلاثاء ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

نصيحة رانيا يوسف لدرة بعد عقد قرانها على المهندس هاني سعد
العرب اليوم - نصيحة رانيا يوسف لدرة بعد عقد قرانها على المهندس هاني سعد

GMT 04:38 2020 الخميس ,03 كانون الأول / ديسمبر

هواوي تطلق واجهتها الأحدث EMUI 11 لـ 10 مليون مستخدم
العرب اليوم - هواوي تطلق واجهتها الأحدث EMUI 11 لـ 10 مليون مستخدم

GMT 04:21 2013 الجمعة ,15 آذار/ مارس

أفضل أيام الأسبوع لممارسة الجنس في بريطانيا
العرب اليوم - أفضل أيام الأسبوع لممارسة الجنس في بريطانيا

GMT 18:01 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية
العرب اليوم - 5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية

GMT 15:47 2020 الأحد ,06 كانون الأول / ديسمبر

مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا تتجاوز 500 ألف وحدة في 2020
العرب اليوم - مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا تتجاوز 500 ألف وحدة في 2020

GMT 14:15 2020 الأحد ,06 كانون الأول / ديسمبر

نصائح ذهبية لغسل السيارة في الشتاء
العرب اليوم - نصائح ذهبية لغسل السيارة في الشتاء

GMT 09:00 2016 الأحد ,31 تموز / يوليو

كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟
العرب اليوم - كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟

GMT 05:32 2019 الخميس ,07 تشرين الثاني / نوفمبر

تفاصيل استخدام ورق حائط لغرف الاطفال "3 دي" لإضفاء الجاذبية
العرب اليوم - تفاصيل استخدام ورق حائط لغرف الاطفال "3 دي" لإضفاء الجاذبية
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab