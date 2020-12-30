تسجيل 154 وفاة و 1438 إصابة جديدة بكورونا في بلغاريا

سجلت بلغاريا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1438 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 154 وفاة . وأفادت السلطات الصحية في بلغاريا اليوم ، أن إجمالي الحالات النشطة وصلت إلى 76.684 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7.405 حالات وفاة .

