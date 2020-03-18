لومبارديا الإيطالي يسجل 319 وفاة بـ كورونا في 24 ساعة

أفادت وكالة "رويترز" بارتفاع كبير في عدد وفيات فيروس كورونا في إقليم لومبارديا في إيطاليا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت إن إقليم لومبارديا سجل 319 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووصل بذلك إجمالي عدد الوفيات في لومبارديا إلى 1959.

وأعلنت إيطاليا، أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وقالت السلطات الصحية في إيطاليا إن عدد وفيات كورونا بلغ 2503 حالات، بعد تسجيل 345 حالة وفاة خلال 24 ساعة

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