المغرب تسجل 439 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة المغربية خلال الساعات الـ24 الماضية 439 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 492842 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 11 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8786، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 480607.