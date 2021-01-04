اليونان تسجيل 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 140526 إصابةً. وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان اليوم، إلى أنها سجلت 54 حالة وفاة بالفيروس ليصل اجمالي الوفيات إلى 5011 حالة وفاة.