تسجيل 302 وفاة و9847 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 9847 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و302 وفاة . وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.775.513 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 34.574 حالة وفاة .