بلجيكا تسجل 842 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 842 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و57 وفاة . وأفادت السلطات الصحية البلجيكية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 650.011 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 19.701 حالة وفاة .