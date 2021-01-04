لوكسمبورغ تسجل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت لوكسمبورغ خلال الساعات الـ24 الماضية 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 46986 إصابةً. وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ إلى أنها سجلت كذلك حالتي وفاة جديدتين بالفيروس, ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 508 حالة وفاة.