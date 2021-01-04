الهند تسجل 214 وفاة و16505 إصابات جديدة بكورونا

سجلت الهندُ خلال الـ24 ساعة الماضية ، 16505 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و214 وفاة . وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 10.340.470 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 149.649 وفاةً .