تسجيل 1760 إصابة جديدة بكورونا في اليابان

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1760 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد . وأفادت وزارة الصحة اليابانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 246.971 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3646 حالة وفاة .