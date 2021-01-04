المكسيك تسجل 5211 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت المكسيك 5211 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و362 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأفادت وزارة الصحة المكسيكية بأن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى مليون و448755 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 127213 وفاة.