الجزائر تسجّل 274 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 274 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 101120 إصابةً. وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت 4 حالات وفاة بالفيروس ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 2786 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 198 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 68383 حالةً شفاء.