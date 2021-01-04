العراق يسجل 595 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 595 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, وهي أدنى حصيلة إصابات يومية منذ يونيو الماضي, وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 598369 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 10 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12844, فيما تم تسجيل 1809 حالات شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 545529 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 39996, منهم 141 يرقدون في العناية المركزة.