باكستان تسجل 1895 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1895 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 488529 حالة، منها 35722 حالة نشطة. وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 1797 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 442457 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان. وأضاف أنه تم تسجيل 39 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10350 حالة وفاة.