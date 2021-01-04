672 إصابة بفيروس كورونا في مخيمات اللجوء بالأردن

كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد داخل مخيمات اللجوء حتى منتصف شهر نوفمبر الماضي بلغ 672 شخصاً تعافى منهم 503 حالات، فيما لم يتم تسجيل أي وفيات بينهم. وبحسب إحصائية للمفوضية، بلغ عدد اللاجئين المقيمين في الأردن ممن لديهم احتياجات وظروف إنسانية خاصة 214272 من أصل 752 ألفا مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن. وأوضحت أن اللاجئين ممن يعانون ظروفا خاصة أو احتياجات يشكلون 28.5 % من مجموع اللاجئين في الأردن من مختلف الجنسيات، ويعاني نحو 75.4 ألفا من اللاجئين أي بنسبة 10 % من مشاكل صحية خطيرة، 36.8 ألفا منهم وبنسبة 4.9 % لديهم احتياجات حماية قانونية وجسدية، 30.6 ألفا وبنسبة 4.1 % ذوو إعاقة، 28.8 ألفا وبنسبة 3.8 % أطفال معرضون للخطر، 18.1 ألف أسرة يرعاها إما الأب وحيدا أو الأم وحيدة، 14.6 ألف لاجئة معرضة للخطر، 7.2 آلاف مسنون معرضون للخطر، و154 ألفا لديهم احتياجات خاصة مختلفة. وأضاف أنه من أصل نحو 752 ألف لاجئ في الأردن يشكل السوريون نحو 88.1 % منهم بواقع 661.9 ألفا، يليهم العراقيون 66.8 ألفا وبنسبة 8.9 %، اليمنيون 2 % بواقع 14.6 ألفا، السودانيون 6 آلاف، الصوماليون 742، والجنسيات الأخرى 1551.