النمسا تسجل 1642 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت النمسا خلال الـ24 ساعة الماضية 1642 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 366900 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة النمساوية أن أكثر من 338 ألف مصاب تعافوا من الفيروس، مشيرة إلى أن عدد الوَفَيَات المسجلة بلغت 6357 وفاةً حتى الآن.