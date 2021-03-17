لبنان يسجل 3544 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت وزارة الصحة اللبنانية خلال الساعات الـ 24 الماضية, 3544 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليبلغ عدد الإصابات فيها إلى 426977.

وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم, إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 335325، فيما بلغت حصيلة الوفيات فيها منذ بدء الجائحة 5536, وذلك بعد تسجيل 62 حالة وفاة.