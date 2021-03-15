لبنان بسجل 1505 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجّلت وزارة الصحة اللبنانية 1505 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 419953 إصابةً.

وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 331570، فيما بلغ عدد الوفيات فيها إلى 5422 وفاة بعد تسجيل 42 حالة وفاة.