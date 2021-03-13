لبنان يسجل 2930 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم الجمعة أنها سجلت 2930 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي 411839.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها سجلت 48 حالة وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 5278 .

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا سجل ارتفاعاً قياسياً منذ بداية يناير الماضي، في ظل عجز القطاع الصحي والاستشفائي عن استيعاب المصابين.

وبدأت في 14 فبراير (شباط) الماضي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان .