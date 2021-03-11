لبنان يسجل 3518 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجّلت وزارة الصحة اللبنانية 3518 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و50 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 408909 إصابات، في حين بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 5230 وفاة.