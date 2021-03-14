لبنان يسجل 3086 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت لبنان 3086 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 418448 إصابةً.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 328706، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5380 حالةً بعد تسجيل 46 حالة وفاة.