الجزائر تسجل 410 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية, 480 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 69549 إصابةً. وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت تسع حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2696 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 381 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 64401 حالةً.