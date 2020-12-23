لوكسمبورغ تسجل 400 إصابة جديدة بكورونا

سجلت لوكسمبورغ 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 45209 إصابات. وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان اليوم، إلى أنها سجلت كذلك خمس حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 458 حالةً.